Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'yı böyle gören yok! Siz onu bambaşka biliyorsunuz ama...

Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle gündemde olan Binnur Kaya'nın özel hayatı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 48 yaşındaki oyuncu özel hayatını gözlerden uzak tutmakta oldukça başarılı. Hakkında araştırma yapanlar Binnur Kaya'nın bu karelerine hiç tanıklık etmedi. Binnur Kaya'nın yıllar öncesine ait çocukluk ve gençlik fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte başta Binnur Kaya olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar.