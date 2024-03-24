Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL Berk Göktaş'ın! 'Nohut' dedi geceye damga vurdu! İşte Milyoner'de tarihi anlar...

Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada ikinci kez 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı. Genç yarışmacı Berk Göktaş, tüm soruları doğru yanıtlayarak finale geldi. Geceye damga vuran 5 milyonluk soru Bakara Suresi'nden soruldu. Anlam dolu soruda İsrailoğulları'nın isyankar yüzü gözler önüne serildi. Berk Göktaş doğru cevabı vererek 5 milyon TL'nin sahibi oldu. İşte Milyoner'de tarihi gecede yaşananlar...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 1 milyonluk soruyu bilip, 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.
13. SORU HEYECANI
Berk Göktaş, soruya doğru yanıt verirse ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. Geçtiğimiz Kasım ayında Eyüp İşler de 1 milyon liralık soruyu doğru cevapladı.