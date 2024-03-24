Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL Berk Göktaş'ın! 'Nohut' dedi geceye damga vurdu! İşte Milyoner'de tarihi anlar...

Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada ikinci kez 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşandı. Genç yarışmacı Berk Göktaş, tüm soruları doğru yanıtlayarak finale geldi. Geceye damga vuran 5 milyonluk soru Bakara Suresi'nden soruldu. Anlam dolu soruda İsrailoğulları'nın isyankar yüzü gözler önüne serildi. Berk Göktaş doğru cevabı vererek 5 milyon TL'nin sahibi oldu. İşte Milyoner'de tarihi gecede yaşananlar...