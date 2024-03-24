14 yıl önce evlenmişti! 2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! Hem sade hem şık! İşte Ali Özbir’le aşk yuvası...

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. İki oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol, bu kez zevkle döşenmiş lüks eviyle gündeme geldi. Ünlü sunucunun evini görenler hayran kaldı. İşte Esra Erol'un çok konuşulan evi...
Kendi adını taşıyan Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün milyonları ATV ekranına kilitleyen Esra Erol, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
2010 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir'le mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, bu kez zevkle döşenmiş lüks eviyle gündeme geldi.
Ünlü sunucunun evi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken görenleri hayran bıraktı.