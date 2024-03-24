14 yıl önce evlenmişti! 2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! Hem sade hem şık! İşte Ali Özbir’le aşk yuvası...

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. İki oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol, bu kez zevkle döşenmiş lüks eviyle gündeme geldi. Ünlü sunucunun evini görenler hayran kaldı. İşte Esra Erol'un çok konuşulan evi...