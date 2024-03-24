Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar vasiyetini açıkladı! “Kızım çok mirasa kondu” deyip duyurdu! “Ortaköy'de oturduğum ev...”

'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Çıkan haberlerle hayranlarını üzen Yazar, kısa süre içinde açıklama yapmış ve işin aslını anlatmıştı. Yeni bir açıklamada bulunan Yazar şimdi ise miras çıkışı ile gündeme geldi. Vasiyetini açıklayan Yazar'ın kızı hakkında söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...
"Taş Bebek" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar, geçen gün hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberle gündeme geldi.
Çıkan haberler sanatçının hayranlarını üzerken Yazar, yaptığı açıklamayla işin aslını anlattı. Sanatçı sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Bu olay 4-5 ay önce yaşandı.
Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi"