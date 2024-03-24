Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar vasiyetini açıkladı! “Kızım çok mirasa kondu” deyip duyurdu! “Ortaköy'de oturduğum ev...”

'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Çıkan haberlerle hayranlarını üzen Yazar, kısa süre içinde açıklama yapmış ve işin aslını anlatmıştı. Yeni bir açıklamada bulunan Yazar şimdi ise miras çıkışı ile gündeme geldi. Vasiyetini açıklayan Yazar'ın kızı hakkında söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...