Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Berk Göktaş 5 milyon TL'nin sahibi oldu!

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster'in bu rekabet dolu atmosferinde, izleyicilerin merakla beklediği 5 milyon TL'lik soru açıldı. İşte 24 Mart Kim Milyoner Olmak İster'deki 5 milyon TL'Lik soru ve cevabı...

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?

CEVAP: NOHUT

A- MERCİMEK

B- SOĞAN

C- NOHUT

D- SARIMSAK

BERK GÖKTAŞ 5 MİLYONLUK SORUYU BİLDİ Mİ?

Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş doğru yanıtı vererek program tarihinde ilk defa 5 Milyon TL kazanan yarışmacı oldu.