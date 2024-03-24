PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 23:02 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 23:08

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Berk Göktaş 5 milyon TL'nin sahibi oldu!

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru! ATV'nin izlenme rekorları kıran ve merakla takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de, son bölümde yine heyecan doruktaydı. Yarışmanın ilgiyle beklenen soruları arasında yer alan soru, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. İşte 5 milyon TL'Lik soru ve cevabı...

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster'in bu rekabet dolu atmosferinde, izleyicilerin merakla beklediği 5 milyon TL'lik soru açıldı. İşte 24 Mart Kim Milyoner Olmak İster'deki 5 milyon TL'Lik soru ve cevabı...

İşte Milyoner'de 5 milyon TL'lik büyük ödül sorusu!

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?

CEVAP: NOHUT

A- MERCİMEK

B- SOĞAN

C- NOHUT

D- SARIMSAK

BERK GÖKTAŞ 5 MİLYONLUK SORUYU BİLDİ Mİ?

Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş doğru yanıtı vererek program tarihinde ilk defa 5 Milyon TL kazanan yarışmacı oldu.

SIRADAKİ VİDEO
Ben Bu Cihana Sığmazam 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
24.03.2024Pazar
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru: "Bakara Suresi'nde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"
24.03.2024Pazar
Yargı 88. bölüm 2. fragmanı izle!
24.03.2024Pazar
Bahar 7. bölüm fragmanı izle!
23.03.2024Cumartesi
Yalı Çapkını 63. bölüm 2. fragmanı izle!
22.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soru: Bakara Suresi’nde Rabb’ine dua et de versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? 00:50
İşte Milyoner'de 5 milyon TL'lik büyük ödül sorusu!
24.03.2024Pazar
14 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenen Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu! 00:23
Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı!
24.03.2024Pazar
Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi var mı? Yeğeni Levent İnanır hastane önünde açıkladı 02:29
Kadir İnanır'ın hayati tehlikesi var mı?
24.03.2024Pazar
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden açıklama: “Yoğun bakımda, durumu stabil” 03:17
▶️Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?
24.03.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA