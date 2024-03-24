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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 21:38 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 21:49

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru: "Bakara Suresi'nde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru! ATV'nin izlenme rekorları kıran ve merakla takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de, son bölümde yine heyecan doruktaydı. Yarışmanın ilgiyle beklenen soruları arasında yer alan soru, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. İşte 5 milyon TL'Lik soru ve cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

İŞTE 5 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ O SORU

Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi. Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen programda, sıra 5 milyonluk soruya geldi.

SORU: Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A- Mercimek

B- Soğan

C- Nohut

D- Sarımsak

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