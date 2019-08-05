Kerem Bürsin'den korkutan haber! 10 gündür tedavi gören Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl?
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ayrılığının ardından yakın arkadaşları ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Geçtiğimiz aydan bu yana arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Kerem Bürsin, tekneden düşerek omurgasını kırdı! Facianın eşiğinden dönen 31 yaşındaki Bürsin'in 10 gündür tedavi gördüğü öğrenildi. Peki, Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl?
05.08.2019 09:43
- Son Güncelleme: 05.08.2019 09:53
Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü! Magazin dünyasının yakıştırılan çifti Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz Nisan ayında 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmaları ile gündeme gelmeye devam ederken, hayranları öğrendikleri son dakika bilgisiyle panik oldu. Kerem Bürsin, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz ay Bodrum'da ortaya çıktı.Geçtiğimiz yıl Sarıkaya ile tatil yaptığı yerde arkadaşlarıyla tatil yapan 31 yaşındaki Kerem Bürsin'in, tekneden düşerek omurgalarını kırdı.
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