Kerem Bürsin'den korkutan haber! 10 gündür tedavi gören Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl?

Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü! Magazin dünyasının yakıştırılan çifti Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz Nisan ayında 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmaları ile gündeme gelmeye devam ederken, hayranları öğrendikleri son dakika bilgisiyle panik oldu. Kerem Bürsin, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz ay Bodrum'da ortaya çıktı.Geçtiğimiz yıl Sarıkaya ile tatil yaptığı yerde arkadaşlarıyla tatil yapan 31 yaşındaki Kerem Bürsin'in, tekneden düşerek omurgalarını kırdı.