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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar kim? İşte merak edilen o isim...

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe hakkında her şey edilir oldu. Kısa süre önce askerlik görevini tamamlayan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başaran Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar ortaya çıktı. İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

05.08.2019 11:51 - Son Güncelleme: 05.08.2019 11:56
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar kim? İşte merak edilen o isim...

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu... Canlandırdıkları Nefes ve Tahir karakterleri ile izleyicinin beğenisini kazanan ikilinin özel hayatları yakın mercek altında.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar kim? İşte merak edilen o isim...

Kısa süre önce askerlik görevini tamamlayan Ulaş Tuna Astepe için hem kariyerinde hem aşk hayatında işler oldukça yolunda. Bakın Ulaş Tuna Astepe'nin çok merak edilen sevgilisi kim?

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar kim? İşte merak edilen o isim...

ARAS BULUT İYNEMLİ - BİGE ÖNAL

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar kim? İşte merak edilen o isim...

BURCU BİRİCİK VE EŞİ

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar kim? İşte merak edilen o isim...

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