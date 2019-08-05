Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar kim? İşte merak edilen o isim...

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe hakkında her şey edilir oldu. Kısa süre önce askerlik görevini tamamlayan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başaran Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar ortaya çıktı. İşte başta Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

05.08.2019 11:51 - Son Güncelleme: 05.08.2019 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





