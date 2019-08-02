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Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya bakın nasıl görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam verilen bir davette bir araya geldi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren 29 yaşındaki Akın Akınözü, geçtiğimiz akşam bir markanın düzenlediği davete katıldı. Davetliler arasında Nilperi Şahinkaya ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimler de vardı. Dizideki Ebru Şahin ile yakıştırılan Akın Akınözü'nün Serenay Sarıkaya ile birlikte eğlenmesi dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntü "Serenay Sarıkaya ile Akın Akınözü arasında aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.

02.08.2019 12:24 - Son Güncelleme: 02.08.2019 12:36
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya bakın nasıl görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Serenay Sarıkaya ile Akın Akınözü arasında aşk mı doğuyor? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, Serenay Sarıkaya ve Nilperi Şahinkaya'nın da bulunduğu bir davete katıldı.

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Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya bakın nasıl görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı çeşitli isimlerle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya ile Akın Akınözü'nün birlikte eğlendiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya bakın nasıl görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?

"YENİ BİR AŞK MI?"

Ebru Şahin ile yakıştırılan 'Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya arasında bir aşk başlar mı?' sorusu merak konusu oldu.

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya bakın nasıl görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve model. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. ... Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya bakın nasıl görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı

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