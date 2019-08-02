Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü ile Serenay Sarıkaya bakın nasıl görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Serenay Sarıkaya ile Akın Akınözü arasında aşk mı doğuyor? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, Serenay Sarıkaya ve Nilperi Şahinkaya'nın da bulunduğu bir davete katıldı.

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