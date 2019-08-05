Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası'sından çok konuşulacak fotoğraf! Yıllar Zafer Ergin'i böyle değiştirmiş...

Arka Sokaklar dizisinde ​'Rıza Baba' namıdiğer Rıza Soylu karakterine hayat veren, ekranların tecrübeli ismi Zafer Ergin hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Sevenleri, Arka Sokaklar dizisinde 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Zafer Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

05.08.2019 05:29 - Son Güncelleme: 05.08.2019 05:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





