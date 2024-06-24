Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı! İşte kavganın perde arkası

Yaşanan olayın ardından Kaya Sabancı , Vedat Aşçı ve korumaları tarafından otelin içerisindeki restoranda darp edildiğini ifade etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bütün ilgililerin ifadelerine başvuruldu. Kaya Sabancı'nın tedavi gördüğü hastanede Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadesine de ulaşıldı.

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İFADESİ ANLATTIĞINDAN FARKLI

Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiğini öne sürse de gerçekleri ifadesinde anlattı. Sabancı ifadesinde " Vedat Aşçı'nın yanında iki koruması vardı. Ancak korumalar bana vurmadı" dedi.