Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı! İşte kavganın perde arkası

Sosyete camiasını karıştıran Kaya Sabancı - Vedat Aşçı kavgasında detaylar netleşiyor. Görgü tanıkları, olay günü Sabancı'nın alkollü bir şekilde mekana gelip Vedat Aşçı'ya küfürler savurduğunu belirtirken, Sabancı'nın hastanede alınan ilk ifadesi ortaya çıktı. Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda korumalar tarafından darp edildiğini öne sürse de Jandarmaya verdiği ifadesinde gerçeği anlattı. İşte detaylar...
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de bulunan Mandarin Otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan olayın yankıları sürüyor.
Yaşanan olayın ardından Kaya Sabancı,Vedat Aşçı ve korumaları tarafından otelin içerisindeki restoranda darp edildiğini ifade etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bütün ilgililerin ifadelerine başvuruldu. Kaya Sabancı'nın tedavi gördüğü hastanede Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadesine de ulaşıldı.
İFADESİ ANLATTIĞINDAN FARKLI
Sabancı medyada yaptığı açıklamalarda Aşçı ve korumaları tarafından darp edildiğini öne sürse de gerçekleri ifadesinde anlattı. Sabancı ifadesinde " Vedat Aşçı'nın yanında iki koruması vardı. Ancak korumalar bana vurmadı" dedi.