Liste şok etkisi yaratacak; Ünlülerin boyları kaç? Eda Ece, Sibel Can, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz meğer...

Televizyon ve film dünyasında ünlülerin boy ve fiziksel özellikleri, izleyiciler için sık sık merak konusu olmuştur. Ancak bazı ünlüler, ekranlarda veya fotoğraflarda gördüğümüzden çok daha farklı bir görüntü sergileyebilirler. İşte bazı ünlülerin gerçek boylarıyla ekranlardaki algılanan boy arasındaki şaşırtıcı farklar...