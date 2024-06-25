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Liste şok etkisi yaratacak; Ünlülerin boyları kaç? Eda Ece, Sibel Can, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz meğer...

Televizyon ve film dünyasında ünlülerin boy ve fiziksel özellikleri, izleyiciler için sık sık merak konusu olmuştur. Ancak bazı ünlüler, ekranlarda veya fotoğraflarda gördüğümüzden çok daha farklı bir görüntü sergileyebilirler. İşte bazı ünlülerin gerçek boylarıyla ekranlardaki algılanan boy arasındaki şaşırtıcı farklar...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 11:05 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:06
Liste şok etkisi yaratacak; Ünlülerin boyları kaç? Eda Ece, Sibel Can, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz meğer... 1

Televizyon dünyasında ve film endüstrisinde ünlülerin boyutları, ekranlarda nasıl algılandıklarını etkileyebilir. Birçok ünlü, kamera karşısında daha uzun ve zarif görünmek için çeşitli taktikler kullanıyor. Peki, ünlülerin boyları kaç? İşte merak edilen gerçekler...

Liste şok etkisi yaratacak; Ünlülerin boyları kaç? Eda Ece, Sibel Can, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz meğer... 2

MERT YAZICIOĞLU - 1.77 CM

Liste şok etkisi yaratacak; Ünlülerin boyları kaç? Eda Ece, Sibel Can, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz meğer... 3

ÖZGÜ NAMAL - 1,64 CM

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