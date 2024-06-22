Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Mandarin otelin sahibi ünlü iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğramıştı. Olayın ardından Kaya Sabancı, Vedat Aşçı'nın talimatı ile tesise ambulans alınmadığını iddia etmişti. Aşçı ise bu iddiaları yalanlamıştı. Olaya tanık olan Günaydın'dan Funda Karayel, ikilinin kavgasının perde arkasını yazdı. Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı'nın ailesine ve kendisine küfür ettiğini ifade eden Karayel, Sabancı'nın alkolün dozunu biraz kaçırdığının konuşulduğunu da belirtti. İşte detaylar...
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de dünyaca ünlü Mandarin otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı, Mandarin otelin sahibi ünlü iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedildi.
Gölköy'de meydana gelen olayın ardından Kaya Sabancı, Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat, Kaya Sabancı'nın 'beach club'a indiği sırada Vedat Aşçı ile karşılaştığını daha önceden konutun eksikleri nedeniyle Vedat Aşçı ile aralarında husumet bulunan Sabancı'ya Aşçı'nın korumalarının saldırarak yumruk attığını ve kafasından darbedilen Sabancı'nın yere düştüğünü ardından ise ambulans çağrıldığı belirtti.