Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Mandarin otelin sahibi ünlü iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğramıştı. Olayın ardından Kaya Sabancı, Vedat Aşçı'nın talimatı ile tesise ambulans alınmadığını iddia etmişti. Aşçı ise bu iddiaları yalanlamıştı. Olaya tanık olan Günaydın'dan Funda Karayel, ikilinin kavgasının perde arkasını yazdı. Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı'nın ailesine ve kendisine küfür ettiğini ifade eden Karayel, Sabancı'nın alkolün dozunu biraz kaçırdığının konuşulduğunu da belirtti. İşte detaylar...