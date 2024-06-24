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Survivor şampiyonu Ogeday'ın eski aşkı Nisa Bölükbaşı nişanlandı! Yüzüğüyle pozlara doyamadı! İşte Survivor Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı...

Nisa Bölükbaşı, Survivor yarışmasında gösterdiği üstün performans ve başarılı mücadelesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Yarışma sonrasında da adından sıkça söz ettiren Nisa, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'in eski aşkı Nisa Bölükbaşı, mutluluğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Nisa, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğraf paylaşarak, nişanlandıklarını duyurdu. İşte Survivor Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 03:31 Güncelleme 24 Haziran 2024, 03:47
Survivor şampiyonu Ogeday’ın eski aşkı Nisa Bölükbaşı nişanlandı! Yüzüğüyle pozlara doyamadı! İşte Survivor Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşkı... 1

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'in eski aşkı Nisa Bölükbaşı, mutluluğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Nisa, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğraf paylaşarak, nişanlandıklarını duyurdu. İşte Survivor Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı...

Survivor şampiyonu Ogeday’ın eski aşkı Nisa Bölükbaşı nişanlandı! Yüzüğüyle pozlara doyamadı! İşte Survivor Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşkı... 2

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Survivor yarışmasında gösterdiği üstün performans ve başarılı mücadelesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Survivor şampiyonu Ogeday’ın eski aşkı Nisa Bölükbaşı nişanlandı! Yüzüğüyle pozlara doyamadı! İşte Survivor Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşkı... 3

Yarışma sonrasında da adından sıkça söz ettiren Nisa, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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