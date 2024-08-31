Kaya Çilingiroğlu'nun başı ev sahibi ile dertte! Ünlü iş insanı ile mahkemelik oldu

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra, Feraye Tanyolaç'tan ise Kaya adında iki çocuğu olan Kaya Çilingiroğlu, son dönemlerde sık sık kendinden söz ettiriyor. Çilingiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ev sahibinin kimliği belli olurken, ikili arasındaki tartışmanın da mahkemeye taşındığı öğrenildi. Ev sahibinin 10 bin lira kira veren ve güçlendirme yapılması gereken evi boşaltmayı kabul etmeyen Çilingiroğlu'na 5 milyonluk tazminat davası açtığı ortaya çıktı.