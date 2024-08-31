Kaya Çilingiroğlu'nun başı ev sahibi ile dertte! Ünlü iş insanı ile mahkemelik oldu

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra, Feraye Tanyolaç'tan ise Kaya adında iki çocuğu olan Kaya Çilingiroğlu, son dönemlerde sık sık kendinden söz ettiriyor. Çilingiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ev sahibinin kimliği belli olurken, ikili arasındaki tartışmanın da mahkemeye taşındığı öğrenildi. Ev sahibinin 10 bin lira kira veren ve güçlendirme yapılması gereken evi boşaltmayı kabul etmeyen Çilingiroğlu'na 5 milyonluk tazminat davası açtığı ortaya çıktı.
Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kızı, Feraye Tanyolaç ile yaptığı evlilikten ise Kaya adında bir oğlu olan Kaya Çilingiroğlu son günlerde magazin gündeminden düşmek bilmiyor.
Geçen günlerde genç sevgilisiyle dudak dudağa yakalanan Çilingiroğlu'nun Etiler'de oturduğu apartman dairesinde ev sahibi ile sorun yaşadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Çilingiroğlu'nun Etiler'de oturduğu sitede güçlendirme çalışması yapıldığı, ancak ünlü ismin evden çıkmak için ev sahibinden 2 milyon TL istediği ortaya çıkmıştı.