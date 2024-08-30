Kaya Çilingiroğlu komşularını isyan ettirdi! 10 bin TL kira ödediği evi boşaltmak için şart koştu: “2 milyon verin taşınayım”

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra, Feraye Tanyolaç'tan ise Kaya adında iki evladı olan Kaya Çilingiroğlu, son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer aldı. Geçen günlerde genç sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenen Çilingiroğlu, bu kez Etiler'de oturduğu apartman dairesiyle gündeme geldi. Söz konusu apartman kentsel dönüşüme girdi. Ancak Çilingiroğlu 10 bin lira kira ödediği evden çıkmak istemeyince komşuları isyan etti. İşte detaylar...
Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, 2009-2014 yılları arasında Feraye Tanyolaç ile evli kaldı ve Kaya adında bir oğlu daha oldu.
Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Çilingiroğlu, son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Geçen günlerde genç sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenen Çilingiroğlu, bu kez Etiler'de oturduğu apartman dairesiyle gündeme geldi.