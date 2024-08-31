2 aylık bebeğini kaybeden Ece Seçkin ilk kez konuştu: “Hayatımın en kötü yazını geçirdim diyebilirim”

'Bu Ne Yaa', 'Adeyyo', 'Aman Aman', 'Dibine Dibine' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ece Seçkin, 15 Eylül 2021 tarihinde Çağrı Terlemez ile dünyaevine girdi. Pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, geçen günlerde acı bir olayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğini kaybetti. 2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Ece Seçkin, yaşadığı acı olaydan sonra ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ece Seçkin, pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılının Eylül ayında nikah masasına oturdu.
Pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, geçen günlerde acı bir olayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğini kaybetti
2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden 32 yaşındaki Seçkin'in annelik sevinci yarım kaldı.