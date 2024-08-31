2 aylık bebeğini kaybeden Ece Seçkin ilk kez konuştu: “Hayatımın en kötü yazını geçirdim diyebilirim”

'Bu Ne Yaa', 'Adeyyo', 'Aman Aman', 'Dibine Dibine' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ece Seçkin, 15 Eylül 2021 tarihinde Çağrı Terlemez ile dünyaevine girdi. Pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, geçen günlerde acı bir olayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğini kaybetti. 2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Ece Seçkin, yaşadığı acı olaydan sonra ilk kez konuştu. İşte detaylar...