Sultan’ın Kemal’i Bulut Aras’ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar ona da acımadı! Türkan Şoray’ın biricik partneri...

Türkan Şoray ile başrolü üstlendiği Sultan filmindeki Kemal karakteriyle hafızalara kazınan Bulut Aras, hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla Yeşilçam'a damga vurdu. Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'da fırtınalar estiren usta oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlanarak "Yıllara ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte Bulut Aras'ın son hali...