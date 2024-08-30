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Sultan’ın Kemal’i Bulut Aras’ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar ona da acımadı! Türkan Şoray’ın biricik partneri...

Türkan Şoray ile başrolü üstlendiği Sultan filmindeki Kemal karakteriyle hafızalara kazınan Bulut Aras, hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla Yeşilçam'a damga vurdu. Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'da fırtınalar estiren usta oyuncunun son halini görenler ise tanımakta zorlanarak "Yıllara ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte Bulut Aras'ın son hali...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 16:44 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 17:06
Sultan’ın Kemal’i Bulut Aras’ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar ona da acımadı! Türkan Şoray’ın biricik partneri... 1

15 Mart 1953'te Denizli'nin Yukarışamlı köyünde 10 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Bulut Aras, Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdi.

Sultan’ın Kemal’i Bulut Aras’ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar ona da acımadı! Türkan Şoray’ın biricik partneri... 2

Ardından Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Aras, 1976'da Tercüman gazetesinin düzenlemiş olduğu; Sinema, Fotoroman, TV Yarışması birincisi seçilen Aras, 1976'da "Hain" filmi ile sinema oyunculuğuna başladı.

Sultan’ın Kemal’i Bulut Aras’ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar ona da acımadı! Türkan Şoray’ın biricik partneri... 3

Ertem Eğilmez'in talimatı üzerine Arzu Film'e çağrılan oyuncu, Hain, Deli Yürek, Beni Unutma, Kırmızı Kelebek, Sultan gibi yaklaşık 50 filmde rol aldı.

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