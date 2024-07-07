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Kapıcılar Kralı'nın İbram'ına bakın o artık 50 yaşında! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Soner Yağız'ı tanımak imkansız! Yeşilçam'ın minik yıldızı...

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı, aradan geçen 47 yıla rağmen her izlendiğinde kahkaha tufanlarına neden oluyor. Usta yönetmen Zeki Ökten'in yönettiği, senaryosunu ise Umur Bugay'ın kaleme aldığı film, Türk sinemasının kült yapımları arasında yerini almış durumda.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 16:14 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 16:41
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ına bakın o artık 50 yaşında! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Soner Yağız’ı tanımak imkansız! Yeşilçam’ın minik yıldızı... 1

Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı "uyanık" kapıcı Seyit'in oğlu İbram'ı ise o yıllarda henüz bir çocuk olan Soner Yağız canlandırıyordu.

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ına bakın o artık 50 yaşında! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Soner Yağız’ı tanımak imkansız! Yeşilçam’ın minik yıldızı... 2

Seyit'e filmin çeşitli sahnelerinde yardım eden ve replikleriyle hafızalara kazınan İbram, şimdilerde 50'li yaşlarında.

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ına bakın o artık 50 yaşında! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Soner Yağız’ı tanımak imkansız! Yeşilçam’ın minik yıldızı... 3

Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen Soner Yağız'ı, Kapıcılar Kralı'ndaki haliyle yan yana koyduğunuzda tanımak neredeyse imkansız.

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