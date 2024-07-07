Elay 1 yaşında! Aslı Enver'den kızının yaş gününde duygulandıran paylaşım: Bu şarkı benden sana canım kızım

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın kızları gözlerden uzak büyüttükleri kızlarını ilk kez geçtiğimiz Mayıs ayında görmüştük. Birçok magazin ve fan sayfasında yayınlanan fotoğraf, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olmuştu. Minik Elay 1 yaşına girdi. Annelik duygusunu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Aslı Enver, kızları Elay için yaptıkları kutlama karelerini paylaşıp duygu dolu bir mesaj yayınladı.