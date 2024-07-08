Herkes İran sanmıştı...Iman Elbani meğer... Teşkilat'ın Ömer'i Murat Yıldırım'ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı!

İman Elbani, 13 Kasım 2016 tarihinde ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Adana'da sade bir törenle dünya evine girdi. Eğitim hayatını Londra'da tamamlayan Elbani, kariyerinde önemli adımlar atarak Mısır ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı. Güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Elbani'nin memleketi ise birçok kişiyi şaşırtıyor. İşte bu ilginç ve merak uyandıran detayların ardındaki hikaye...
Murat Yıldırım'ın eşi olan Elbani yaptığı paylaşımlarla adeta nefes kesti. Duru güzelliği ve yetenekli oyunculuğu ile dikkat çeken Elbani, memleketiyle duyanları şaşkına çevirdi.
Iman Elbani, Londra'da tanıştığı Murat Yıldırım ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlendi.
Faslı oyuncu, 2008 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Fas güzeli seçilmiş, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birincilik elde etmişti.