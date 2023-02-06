Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker’in yardım çığlıkları! Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamayınca yardımı sosyal medyadan istedi.