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Haberler Magazin Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker'in yardım çığlıkları! Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı

Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker'in yardım çığlıkları! Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı

Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker'in yardım çığlıkları! Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı... Gündemi yakından takip eden İlayda Şeker bu kez acı haberle sarsıldı. Survivor eski yarışmacısı İlayda Şeker, Türkiye'de 4. seviye alarm kararı alınan deprem sonrası yardım istedi. İsmail Balaban ile evli olan Şeker kuzeninden haber alamadığını söyledi. İşte detaylar...

06.02.2023 08:48 - Son Güncelleme: 06.02.2023 08:56
Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker’in yardım çığlıkları! Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı

Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker'in yardım çığlıkları! Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı... Gündemi yakından takip eden İlayda Şeker acı haberle sarsıldı.

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Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker’in yardım çığlıkları! Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamayınca yardımı sosyal medyadan istedi.

Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker’in yardım çığlıkları! Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı

Şeker paylaşımında "Kuzenim Aykut Bulut Adıyaman isias oteldeki rehber grubu ile konaklıyordu gruptan veya kuzenimden haber alamıyorum" dedi.

Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker’in yardım çığlıkları! Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı

İşte Survivor İlayda Şeker'in o paylaşımı...

Kahramanmaraş depreminde Survivor İlayda Şeker’in yardım çığlıkları! Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizlerine sessiz kalmamıştı

Birlikteliklerini resmiyete döken İsmail Balaban ile İlayda Şeker düğün için paraya kıymış ve 2 ayrı şehirde 2 düğün yapmıştı. Çift son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

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