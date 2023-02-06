Tanımak artık imkansız! MasterChef Tanya’nın son hali “Yok artık” dedirtti! Paylaşımları olay oldu! Tanya Kilitkayalı’nın değişimi...
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri görevini üstlendiği MasterChef yarışması ile adını duyuran Tanya Kilitkayalı, Kıbrıslı şivesi ile dikkat çekmişti. MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacıları arasında yer alan Kilitkayalı, yıllar sonra gündem oldu. Fenomen yarışmacının son hali merak edilip araştırıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Kilitkayalı'nın paylaşımlarını görenler ise tanımakta zorlandı. İnternet kullanıcıları, "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumlarında bulundu. İşte MasterChef Tanya'nın son hali...
06.02.2023 00:13 - Son Güncelleme: 06.02.2023 00:13
MasterChef 2020'de yarışan ve adını geniş kitlelere duyuran Tanya Kilitkayalı, Kıbrıslı şivesi ile dikkat çekmişti.