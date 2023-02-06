Melisa Aslı Pamuk'un ailesi de mahsur kaldı! Ünlü isimler Kahramanmaraş depremi sonrası teyakkuza geçti art arda yardım mesajları yağdı
Melisa Aslı Pamuk'un ailesi de mahsur kaldı! Ünlü isimler Kahramanmaraş depremi sonrası teyakkuza geçti art arda yardım mesajları yağdı. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası yardım çağrısında bulundu. Çok geniş bir alanda hissedilen ve ağır bir yıkıma neden olan deprem sonrası açıklamada bulunan ünlü oyuncu, anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi. Ünlülerden gelen paylaşımlar dikkat çekerken, Bircan Bali yardım mesajlarını paylaştı ve destek istedi.
06.02.2023 09:34 - Son Güncelleme: 06.02.2023 09:34
Melisa Aslı Pamuk'un ailesi de mahsur kaldı! Ünlü isimler Kahramanmaraş depremi sonrası teyakkuza geçti, art arda yardım mesajları yağdı.