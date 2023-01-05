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Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker daha fazla dayanamadı: ' Bu adamı...''

Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker daha fazla dayanamadı: ' Bu adamı...''
05.01.2023 11:44

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Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker açtı ağzını yumdu gözünü. Müge Anlı'daki "Sapık Sinan olayı" günlerdir gündemden düşmüyor. Her gün yeni bir iddia, yeni bir ağızları açık bırakan gelişme yaşanıyor. Müge Anlı'nın "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek tepki gösterdiği sapığa tepkiler büyüyor. Survivor İlayda Şeker de Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

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Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü!

ÇİRKİN MESAJLAR ATTIĞI 64 YAŞINDAKİ KADINA ZARAR MI VERDİ?

Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan hakkındaki konuşulmaya devam edildi.

Tokat Valiliği tarafından 30 Aralık tarihinde yapılan yazılı açıklamada Sinan Sarıdoğan hakkında günümüze kadar yapılan müracaatlar sonucunda Cumhuriyet Savcılığında 23 kez adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.İHBAR YAĞDI!
Ayrıca daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.Yayında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, Jasat timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel Ataköy beldesinde arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yaşlı kadınlara karşı sapkın tutumlarıyla tepkilerin odağı olan Sinan Sardoğan'a Müge Anlı'da bağırarak "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" demişti.

Günlerdir konuşulan Sinan Sardoğan'la ilgili paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.

Ekranda yaşananlar karşısında dayanamayan Survivor eski yarışmacısı İlayda Şeker o anları paylaştı.İsmail Balaban ile evlenmesiyle sık sık gündeme gelen İlayda Şeker paylaşımında "Cinnetlik bu adam ya hayrına birisi gerçekten benzetsin ya" diyerek Sinan'a tepki gösterdi.

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