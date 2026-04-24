Yoğun tempoları, kusursuz görünümleri ve disiplinli yaşam tarzlarıyla dikkat çeken ünlüler aslında sanıldığı kadar ulaşılmaz rutinlere sahip değil. Kişisel antrenörler ve lüks stüdyolar işin bir parçası olsa da onların formda kalmasını sağlayan egzersizlerin büyük bölümü herkesin hayatına kolayca adapte edebileceği türden. İşte ünlü isimlerin favori egzersiz rutinleri...
Vogue'de yer alan habere göre sahne performanslarının yanı sıra esnekliğiyle de öne çıkan Dua Lipa, düzenli yoga pratiğiyle dikkat çekiyor. Ters duruşlar ve nefes egzersizleriyle zenginleşen bu rutin hem zihinsel dinginlik hem de fiziksel dayanıklılık sağlıyor. Yoğun bir günün ortasında bile kısa bir yoga seansı stres seviyesini düşürmek için oldukça etkili.
Son yılların en popüler egzersizlerinden Pilates özellikle Hailey Bieber'ın vazgeçilmezi. Core bölgesini güçlendiren bu düşük etkili antrenman duruşu düzeltirken kasları uzun ve güçlü hale getiriyor. Evde bir mat üzerinde bile rahatlıkla uygulanabilmesi Pilates'i herkes için erişilebilir kılıyor
Dansı, hafif ağırlıkları ve kardiyoyu bir araya getiren "sculpt" antrenmanları Dakota Johnson'ın formda kalma sırlarından biri. Eğlenceli yapısıyla öne çıkan bu egzersiz türü kısa sürede kalori yakmayı sağlarken aynı zamanda kasları şekillendiriyor. Özellikle spor yapmayı sıkıcı bulanlar için ideal.
Pilates'in son dönemdeki yükselişinin arkasında Lori Harvey gibi isimlerin bu disipline olan tutkusu yatıyor. Vücut merkezini (core) hedef alan bu antrenman eklemleri yormadan postürü iyileştirirken vücuda uzun ve fit bir form kazandırıyor. En büyük avantajı ise büyük ekipmanlara ihtiyaç duymadan sadece bir matla her yerde uygulanabilen, her seviyeye uygun bir esneklik sunması.
Ağırlık çalışmaları sadece kas yapmak için değil kemik yoğunluğunu artırmak, metabolizmayı hızlandırmak ve genel sağlığı iyileştirmek için de kritik. Kim Kardashian ve Victoria Beckham'ın rutinlerinde yer alan squat, deadlift ve bacak hareketleri gibi egzersizler güçlü bir vücut inşa etmenin temelini oluşturuyor.
Klasik egzersizlerden sıkılanlar için tenis güçlü bir alternatif. Kate Middleton'ın da tutkuyla bağlı olduğu bu spor hem kardiyo hem de kuvvet antrenmanını bir arada sunuyor. Refleksleri geliştiren yapısı sayesinde sadece fiziksel değil zihinsel performansı da destekliyor.
