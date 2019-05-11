GaleriMagazin

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök milyonları şaşırttı! Meğer...

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ve Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki bilgiler en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında. Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök de vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök dizide canlandırdığı karakterle milyonların gönlünü fethetti. Güzel oyuncu İlay Erkök diziyle birlikte büyük çıkış yakalarken kendisinin özel bir hayran kitlesi oluştu. İlay Erkök hakkında ortaya çıkan bir gerçek, milyonları şaşırttı. Kimsenin tahmin dahi edemediği o gerçek İlay Erkök'ün hayranlarını şok etti.

11.05.2019 00:15 - Son Güncelleme: 11.05.2019 01:02
Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök milyonları şaşırttı! Meğer...

Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök kaç yaşında? İşte milyonları şaşırtan o gerçek.

Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök milyonları şaşırttı! Meğer...

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

'Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hayranlarını hayrete düşürdü' haberi için tıklayınız

Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök milyonları şaşırttı! Meğer...

BENGÜ

'Hercai'in Miran'ı Akın Akınözü'nin boyu bakın kaç?' haberi için tıklayınız

Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök milyonları şaşırttı! Meğer...

BENGÜ

2 Nisan 1979

Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök milyonları şaşırttı! Meğer...

MERVE BOLUĞUR

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe'nin düğününe ilişkin detaylar ortaya çıktı! Mesut-Amine çifti...
Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe'nin düğününe ilişkin detaylar ortaya çıktı! Mesut-Amine çifti...