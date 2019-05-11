Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök milyonları şaşırttı! Meğer...
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ve Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki bilgiler en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında. Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök de vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök dizide canlandırdığı karakterle milyonların gönlünü fethetti. Güzel oyuncu İlay Erkök diziyle birlikte büyük çıkış yakalarken kendisinin özel bir hayran kitlesi oluştu. İlay Erkök hakkında ortaya çıkan bir gerçek, milyonları şaşırttı. Kimsenin tahmin dahi edemediği o gerçek İlay Erkök'ün hayranlarını şok etti.
11.05.2019 00:15
- Son Güncelleme: 11.05.2019 01:02
DEFNE SAMYELİ
17 Mart 1972
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