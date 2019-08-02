Hilal Altınbilek'i görenler gözlerine inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek'in şok görüntüsü
Hilal Altınbilek son dönemlerde gerek oyunculuğu gerekse güzelliğiyle dikkat çeken ünlüler arasında. Atv'nin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in estetiksiz halini görenler şok oldu. 28 yaşındaki güze oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz günlerde gittiği Bodrum tatilindeki mayolu fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettirirken bu kez de eski haliyle gündeme geldi. Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek'in özel hayatını araştıran hayranları, karşılaştıkları fotoğraflar karşısında şaşırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...
02.08.2019 13:18
- Son Güncelleme: 02.08.2019 13:31
Hilal Altınbilek son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Altınbilek'in özel hayatı merak konusu oldu. Hayranları 28 yaşındaki Hilal Altınbilek'in estetiksiz halini görünce adeta şok oldu. İşte Hilal Altınbilek ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz ve estetikli halleri...
DİĞER GALERİLER