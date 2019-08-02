Hilal Altınbilek'i görenler gözlerine inanamadı! Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek'in şok görüntüsü

Hilal Altınbilek son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Altınbilek'in özel hayatı merak konusu oldu. Hayranları 28 yaşındaki Hilal Altınbilek'in estetiksiz halini görünce adeta şok oldu. İşte Hilal Altınbilek ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz ve estetikli halleri...