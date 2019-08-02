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Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne böyle

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandıran 98 doğumlu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Şu sıralar Sezen Aksu'nun oğlu ile büyük bir aşk yaşayan Alina Boz, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını gizli tutuyor. Babası Türk annesi Rus olan Alina Boz'un annesini görenler hayrete düşüyor. En az kızı kadar genç görünen Alina Boz'un annesini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.

02.08.2019 12:23 - Son Güncelleme: 02.08.2019 12:26
Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne böyle
Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne böyle

Hilal Altınbilek annesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne böyle

Hilal Altınbilek ve annesi

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne böyle

Aleyna Tilki ve Annesi Havva Öztel

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne böyle

Havva Öztel

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