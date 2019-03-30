Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hakkında bilinmeyen gerçekler! Hayat hikayesi şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ'NUN BOYU NE KADAR?

Bir takım dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra asıl patlamayı Hercai dizisiyle yapan Akın Akınözü, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimi için yurt dışına gitmiştir. Lisan eğitiminden sonra oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirmiştir. Hem aldığı eğitimler hem de yakışıklılığı ile dikkat çeken Akin Akinözü boyu ne kadardır? 180 cm boyu olan yakışıklı oyuncunun kilosu 74 kilodur. Göz rengi kahverengi olup siyah saç rengine sahiptir.