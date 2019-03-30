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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hakkında bilinmeyen gerçekler! Hayat hikayesi şaşırttı

Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü, son günlerin bir numaralı yıldız oyuncusu oldu. Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya başlayan yeni dizi Hercai'de, Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek kişi olan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü hakkında bilinmeyenleri merak ediyorsanız, bu haber tam size göre... İşte Akın Akınözü'nün hayatıyla ilgili her şey ve Hercai 4. yeni bölüm fragmanı...

30.03.2019 17:39 - Son Güncelleme: 30.03.2019 18:20
Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hakkında bilinmeyen gerçekler! Oyunculuk hikayesi şaşırttı

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü kimdir? Atv'nin yeni dizisi Hercai'de, Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş soğuk, mesafeli, güçlü ve zeki Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü hakkında her şey büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Akın Akınözü hakkında siz neler biliyorsunuz? Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü'nün hayranlarının kaçırdığı ya da merak ettiği şeyler haberimizin detayında...

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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hakkında bilinmeyen gerçekler! Oyunculuk hikayesi şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Hercai dizisi ile son günlerin en popüler ismi olan 29 yaşındaki Akın Akınözü 1 Ocak 1990 doğumludur.

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hakkında bilinmeyen gerçekler! Oyunculuk hikayesi şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ'NUN BOYU NE KADAR?

Bir takım dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra asıl patlamayı Hercai dizisiyle yapan Akın Akınözü, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimi için yurt dışına gitmiştir. Lisan eğitiminden sonra oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirmiştir. Hem aldığı eğitimler hem de yakışıklılığı ile dikkat çeken Akin Akinözü boyu ne kadardır? 180 cm boyu olan yakışıklı oyuncunun kilosu 74 kilodur. Göz rengi kahverengi olup siyah saç rengine sahiptir.

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hakkında bilinmeyen gerçekler! Oyunculuk hikayesi şaşırttı

OĞLAK BURCU

Ankara'dan İstanbul'a okumaya gelen Akınözü; güçlü, sakin, tedbirli ve inatçı olarak bilinen Oğlak burcu.

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hakkında bilinmeyen gerçekler! Oyunculuk hikayesi şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeni Onur Tan'ın kendisi gibi yönetmen eşi Zeynep Günay Tan, daha önce Akın Akınözü'nü yer aldığı bir projede beğenmiş ve kendi projesinde oynamasına olanak sağlamıştır.

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