Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hakkında bilinmeyen gerçekler! Hayat hikayesi şaşırttı
Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü, son günlerin bir numaralı yıldız oyuncusu oldu. Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya başlayan yeni dizi Hercai'de, Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek kişi olan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü hakkında bilinmeyenleri merak ediyorsanız, bu haber tam size göre... İşte Akın Akınözü'nün hayatıyla ilgili her şey ve Hercai 4. yeni bölüm fragmanı...
Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü kimdir? Atv'nin yeni dizisi Hercai'de, Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş soğuk, mesafeli, güçlü ve zeki Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü hakkında her şey büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Akın Akınözü hakkında siz neler biliyorsunuz? Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü'nün hayranlarının kaçırdığı ya da merak ettiği şeyler haberimizin detayında...
HERCAİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
AKIN AKINÖZÜ'NUN BOYU NE KADAR?
Bir takım dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra asıl patlamayı Hercai dizisiyle yapan Akın Akınözü, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimi için yurt dışına gitmiştir. Lisan eğitiminden sonra oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirmiştir. Hem aldığı eğitimler hem de yakışıklılığı ile dikkat çeken Akin Akinözü boyu ne kadardır? 180 cm boyu olan yakışıklı oyuncunun kilosu 74 kilodur. Göz rengi kahverengi olup siyah saç rengine sahiptir.