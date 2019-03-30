Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in babası hakkında şok gerçek!
Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Sanem karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir özel hayatı ile de gündem de. Rol arkadaşı Can Yaman ile sevgili olduğu iddia edilen Demet Özdemir'in aşk hayatının aksine aile hayatı oldukça saklı. Demet Özdemir'in ailesindeki en sorunlu ilişkisi ile babasıyla. Babasından şiddet de gördüğünü söyleyen Demet Özdemir'in babası sizi çok şaşırtacak.
30.03.2019 17:06
- Son Güncelleme: 30.03.2019 17:16
Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman ile iyi bir uyum yakaladı. Bu uyum öylesine izleyicinin gözüne takıldı ki şimdi sevgili oldukları iddia ediliyor. Çiftin sevgili olup olmadığı bilinmiyor henüz. Demet Özdemir'in özel hayatı bu kadar göz önünde ama ailesini gözlerden uzak tutuyor. Demet Özdemir'in ailesinde en gizemli isim ise babası. Demet Özdemir'in babası ile ilgili gerçeğe çok şaşıracaksınız.
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