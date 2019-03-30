Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in babası hakkında şok gerçek!

Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman ile iyi bir uyum yakaladı. Bu uyum öylesine izleyicinin gözüne takıldı ki şimdi sevgili oldukları iddia ediliyor. Çiftin sevgili olup olmadığı bilinmiyor henüz. Demet Özdemir'in özel hayatı bu kadar göz önünde ama ailesini gözlerden uzak tutuyor. Demet Özdemir'in ailesinde en gizemli isim ise babası. Demet Özdemir'in babası ile ilgili gerçeğe çok şaşıracaksınız.