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Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı! Hercai'de kim hangi karakterde?

Hercai 3. son bölüm Atv ekranlarında rekor kırdı. Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatan Hercai dizisinin 3. son bölümününde karşı karşıya gelen Reyyan ve Miran'ın son sahnede yaşadıkları izleyicilerin yüreklerini dağladı. Hercai dizisinde kim hangi karakterde? Hercai 3. son bölümde neler oldu? Bu soruların cevabını merak edenler için Hercai tüm bölümler ve fazlası haberimizin detayında...

30.03.2019 14:25 - Son Güncelleme: 30.03.2019 14:44
Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı! Hercai'de kim hangi karakterde?

Hercai 3. son bölüm Atv ekranlarında yayınlandı. Dizi, yayına çıkmadan önce gösterilen tanıtım videolarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yayına girdiği ilk bölümden itibaren ise beklenen oldu. Dizinin 3. Bölüm etiketi #Hercai ise, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Hercai konusu nedir? Hercai oyuncularında kimler hangi karakteri canlandırıyor? Hercai 1., 2., ve 3. bölümde neler yaşandı merak edenler için Hercai hakkında tüm detaylar haberimizde...

HERCAİ 3. SON BÖLÜMDE MİRAN VE REYYAN KÖPRÜDEN ATLADI! - TIKLA İZLE

Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı! Hercai'de kim hangi karakterde?

AKIN AKINÖZÜ - MİRAN ASLANBEY KİMDİR?

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek kişi olan Miran Aslanbey, babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş soğuk ve mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.

Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı! Hercai'de kim hangi karakterde?

EBRU ŞAHİN - REYYAN ŞADOĞLU KİMDİR?

Hazar ve Zehra Sadoğlu'nun büyük kızıdır. Masum, saf ve temiz bir genç kız olan Reyyan Şadoğlu, ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden, babasından ve kardeşinden gördüğü sevgiyi dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.

Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı! Hercai'de kim hangi karakterde?

MACİT SONKAN - NASUH ŞADOĞLU KİMDİR?

Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lidaridir. Onun sözü bir emirdir. Verdiği kararlar, söyledikleri sözler hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz ve asla karşı çıkılamaz.

Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı! Hercai'de kim hangi karakterde?

AYDA AKSEL - AZİZE ASLANBEY KİMDİR?

Aslanbeyler'in en büyüğüdür. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüştür. Kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadındır. Tam 27 yıl önce bir intikam yemini etmiştir.

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