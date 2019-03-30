Hercai 3. son bölüm son sahnede Miran ve Reyyan yürekleri dağladı! Hercai'de kim hangi karakterde?

Hercai 3. son bölüm Atv ekranlarında yayınlandı. Dizi, yayına çıkmadan önce gösterilen tanıtım videolarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yayına girdiği ilk bölümden itibaren ise beklenen oldu. Dizinin 3. Bölüm etiketi #Hercai ise, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Hercai konusu nedir? Hercai oyuncularında kimler hangi karakteri canlandırıyor? Hercai 1., 2., ve 3. bölümde neler yaşandı merak edenler için Hercai hakkında tüm detaylar haberimizde...

HERCAİ 3. SON BÖLÜMDE MİRAN VE REYYAN KÖPRÜDEN ATLADI! - TIKLA İZLE