Hercai 4. yeni bölüm fragmanı izle 30.03.2019 18:16

"İnsan bir kere ölür..."

Hercai 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi Hercai 4. yeni bölüm fragmanında Reyyan Şadoğlu, Miran Aslanbey'i vuruyor. Ailesinin intikamını alırken, düşman Şadoğulları'nın kızı Reyyan Şadoğlu'na aşık olan Miran ne yapacak? İşte merakla beklenen Hercai 4. yeni bölüm fragmanı...