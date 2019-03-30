Hercai 4. yeni bölüm fragmanı izle

"İnsan bir kere ölür..."
Hercai 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi Hercai 4. yeni bölüm fragmanında Reyyan Şadoğlu, Miran Aslanbey'i vuruyor. Ailesinin intikamını alırken, düşman Şadoğulları'nın kızı Reyyan Şadoğlu'na aşık olan Miran ne yapacak? İşte merakla beklenen Hercai 4. yeni bölüm fragmanı...
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