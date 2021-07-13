Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay’dan bikini şov! Tatil sezonunu açtı verdiği pozlar olay oldu

Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay'dan bikini şov! Başrolünü Timuçin Esen'in üstlendiği Hakimoğlu dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile yıldızı parlayan Damla Colbay, tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncu, tatilde verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Colbay, siyah bikinisi ile denizde verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. İddialı pozlarıyla kısa sürede gündem olan Colbay'ın paylaşımında yorumları sınırlandırması ise dikkat çekti. İşte Damla Colbay'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları…

13.07.2021 23:19 - Son Güncelleme: 13.07.2021 23:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





