Vav TV İzle

Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay’dan bikini şov! Tatil sezonunu açtı verdiği pozlar olay oldu

Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay'dan bikini şov! Başrolünü Timuçin Esen'in üstlendiği Hakimoğlu dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile yıldızı parlayan Damla Colbay, tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncu, tatilde verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Colbay, siyah bikinisi ile denizde verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. İddialı pozlarıyla kısa sürede gündem olan Colbay'ın paylaşımında yorumları sınırlandırması ise dikkat çekti. İşte Damla Colbay'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları…

13.07.2021 23:19 - Son Güncelleme: 13.07.2021 23:44
Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay’dan bikini şov! Tatil sezonunu açtı verdiği pozlar olay oldu

Damla Colbay, başrolünü Timuçin Esen'in üstlendiği Hakimoğlu dizisinde can verdiği Zeynep karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay’dan bikini şov! Tatil sezonunu açtı verdiği pozlar olay oldu

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Colbay, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla yine çok konuşuldu.

Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay’dan bikini şov! Tatil sezonunu açtı verdiği pozlar olay oldu

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile denizde verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay’dan bikini şov! Tatil sezonunu açtı verdiği pozlar olay oldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Hekimoğlu ile yıldızı parlayan Damla Colbay’dan bikini şov! Tatil sezonunu açtı verdiği pozlar olay oldu

İddialı tatil pozlarıyla adından söz ettiren Damla Colbay'ın makyajsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.