Hazar Ergüçlü'den kendisinden 3 yaş büyük sevgilisiyle asansör pozu! İnci Taneleri'nin Dilber'i Farah Zeynep Abdullah’ın...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi ile ekran karşısına geçen Hazar Ergüçlü, sosyal medyada büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Aşk hayatı ile magazin gündeminde çok konuşulan Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile biten 5 senelik ilişkisinin ardından yeni limana yelken açmıştı. Şimdilerde Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi ile birlikte olan Hazar Ergüçlü'den sevgilisiyle asansör pozu geldi. İşte İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 3 yaş büyük sevgilisi...