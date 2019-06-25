Hande Erçel ile Murat Dalkılıç yeniden takipte!

Hande Erçel annesinin hastalanmasının ardından onunla daha sık vakit geçirebilmek adına Murat Dalkılıç'la olan ilişkisini sonlandırmıştı. O dönem çift birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeyi de bırakmıştı. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. Bir süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, sonunda Instagram'dan birbirlerini yeniden takip etmeye başladılar.

25.06.2019 12:50 - Son Güncelleme: 25.06.2019 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





