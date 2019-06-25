Hande Erçel ile Murat Dalkılıç yeniden takipte!
Hande Erçel annesinin hastalanmasının ardından onunla daha sık vakit geçirebilmek adına Murat Dalkılıç'la olan ilişkisini sonlandırmıştı. O dönem çift birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeyi de bırakmıştı. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. Bir süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, sonunda Instagram'dan birbirlerini yeniden takip etmeye başladılar.
25.06.2019 12:50
- Son Güncelleme: 25.06.2019 12:50
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Instagram'da birbirlerini yeniden takip etmeye başladı.
Hande Erçel annesinin hastalanmasının ardından onunla daha sık vakit geçirebilmek adına Murat Dalkılıç'la olan ilişkisini sonlandırmıştı.
O dönem çift birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeyi de bırakmıştı. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. Bir süre sonra ikili yeniden bir araya geldi.
Annesinin vefatıyla yıkılan Hande Erçel'in zor günlerinde Murat Dalkılıç hep yanında oldu. Şarkıcı, Hande Erçel'i ablasının düğününde de yalnız bırakmadı. Son olarak sevgililer ortak arkadaşlarının düğününe de birlikte katıldı.
Tüm bu yaşananların ardından ikilinin evlilik yolunda ilerledikleri konuşuldu. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç bugün Instagram'da yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.