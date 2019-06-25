Hülya Avşar kendisi için araç tasarlattı! İşte Hülya Avşar'ın yeni aracı ve dudak uçuklatan fiyatı...

Hülya Avşar, İstanbul'da yenilenen seçim dolayısı ile kısa süreliğine Ayvalık'taki tatiline ara verdi İstanbul'a dönüş yaptı. Avşar kızı önceki gün İstinye'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Avşar Kızı'nın dizinde ki bandaj gözlerden kaçmadı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden ünlü sanatçı "Tenis oynarken yanlış bir hareket yaptım sanırım ondan oldu, doktorum da bir süre spor yapmaya ara vermemi istedi. Tabi ben dinlemedim, tenis oynamaya devam edince şişti. Bu şekilde sardım ama doktoruma tekrar gitmeye çekiniyorum, kesin dinlemediğim için bana kızacak." dedi.