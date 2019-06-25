Hülya Avşar kendisi için araç tasarlattı! İşte Hülya Avşar'ın yeni aracı ve dudak uçuklatan fiyatı...
Hülya Avşar, geçtiğimiz gün İstinye'deki bir AVM'de objektiflere takıldı. Yaz aylarını Ayvalık da bulunan yazlığında geçiren ancak İstanbul'da yenilenen seçim dolayısı ile kısa süreliğine tatiline ara veren Hülya Avşar'ın dizindeki bandaj dikkat çekti. Aracını beklerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Avşar kızı, yeni aracının gelmesiyle plakasının görünmemesi konusunda ricada bulundu. Kamyonet tipi yeni aracı ile görüntülenen ünlü sanatçı, aracın kendisi için tasarlandığını ve iç dizaynının özel yaptırıldığı söyledi. Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı ise dudak uçuklattı...
Hülya Avşar, İstanbul'da yenilenen seçim dolayısı ile kısa süreliğine Ayvalık'taki tatiline ara verdi İstanbul'a dönüş yaptı. Avşar kızı önceki gün İstinye'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Avşar Kızı'nın dizinde ki bandaj gözlerden kaçmadı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden ünlü sanatçı "Tenis oynarken yanlış bir hareket yaptım sanırım ondan oldu, doktorum da bir süre spor yapmaya ara vermemi istedi. Tabi ben dinlemedim, tenis oynamaya devam edince şişti. Bu şekilde sardım ama doktoruma tekrar gitmeye çekiniyorum, kesin dinlemediğim için bana kızacak." dedi.
Muhabirler ile sohbet ederken yeni aracının gelmesi ile tekrar fotoğrafları çekilen Hülya Avşar, plakasının görünmemesi konusunda ricada bulundu. Kamyonet tipi yeni aracı ile görüntülenen ünlü sanatçı, aracın kendisi için tasarlandığını ve iç dizaynının özel yaptırıldığı söyledi. Hülya Avşar'ın özel olarak tasarlattığı aracın değeri ise dudak uçuklattı. İşte Hülya Avşar'ın yeni aracı ve değeri...