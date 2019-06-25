Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği hakkında şok iddia: Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli...
Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'dan 2.5 yıl süren çekişmeli bir davanın ardından geçtiğimiz Mart ayında boşandı. 2.5 aylık sevgilisi Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener'in istenmeyen gelin olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, çiftin evliliğiyle ilgili şok eden bir iddia ortaya atıldı. Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli ile Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'ın arkadaş olduğu ortaya çıktı.
25.06.2019 13:28
- Son Güncelleme: 25.06.2019 13:47
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