GaleriMagazin

Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği hakkında şok iddia: Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli...

Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'dan 2.5 yıl süren çekişmeli bir davanın ardından geçtiğimiz Mart ayında boşandı. 2.5 aylık sevgilisi Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener'in istenmeyen gelin olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, çiftin evliliğiyle ilgili şok eden bir iddia ortaya atıldı. Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli ile Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'ın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

25.06.2019 13:28 - Son Güncelleme: 25.06.2019 13:47
Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği hakkında şok iddia: Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli...

Demet Şener, geçtiğimiz hafta kendisinden 9 yaş küçük Cenk Küpeli ile evlendi. Cenk Küpeli'nin anne ve babasının nikaha gelmemesinin ardından magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü.

Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği hakkında şok iddia: Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli...

Nikahta Cenk Küpeli'nin anne ve babasının olmaması 'Demet Şener istenmeyen gelin' haberlerine neden oldu.

Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği hakkında şok iddia: Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli...

Cenk Küpeli haberlerle ilgili olarak 'Anne ve babamla yakında tanışacaklar, evliliğimizde sorun yok' dedi.

Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği hakkında şok iddia: Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli...

Bir kanalda yayınlanan magazin programında bugün, sürpriz evlilikle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Demet Şener ile Cenk Küpeli evliliği hakkında şok iddia: Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli...

Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli ile İbrahim Kutluay'ın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hande Erçel ile Murat Dalkılıç yeniden takipte!
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç yeniden takipte!