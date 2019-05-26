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Hande Erçel, babasının yanında Murat Dalkılıç sorulunca...

Hande Erçel, geçtiğimiz gün babası Kaya Erçel ile birlikte olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Seni özledim baba." notunu düşmüştü. 25 yaşındaki genç oyuncu, yurtdışından döner dönmez babasıyla hasret giderdi. Yeniköy sokaklarında objektiflere takılan baba - kıza yöneltilen sorular üzerine Hande Erçel'den, "Bugün kız kardeşimi ziyaret etmeye geldik, benimle ilgili soruları başka zaman yanıtlarım" şeklinde yanıt geldi. Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında soru sorulunca ise...

26.05.2019 12:05 - Son Güncelleme: 26.05.2019 12:17
Hande Erçel, babasının yanında Murat Dalkılıç sorulunca...

Hande Erçel, 15 Mayıs'ta yurt dışında tatil yaparken Instagram'da babası Kaya Erçel ile bir pozunu paylaşıp altına ''Seni çok özledim baba'' yazmıştı.

Hande Erçel, babasının yanında Murat Dalkılıç sorulunca...

Önceki gün Yeniköy'de Kaya Erçel'le birlikte görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine "Bugün kız kardeşimi ziyaret etmeye geldik, benimle ilgili soruları başka zaman yanıtlarım" dedi.

Hande Erçel, babasının yanında Murat Dalkılıç sorulunca...

"EVLİLİK KARARI ALDINIZ MI?"

Yeniköy'de babasıyla görüntülenen Hande Erçel muhabirlerin ''Eski sevgiliniz Murat Dalkılıç ile barıştınız. Evlilik kararı aldığınız doğru mu?'' sorusu karşısında şaşırdı.

Hande Erçel, babasının yanında Murat Dalkılıç sorulunca...

Bu sırada babasına bakıp gülümsedi.

Hande Erçel, babasının yanında Murat Dalkılıç sorulunca...
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