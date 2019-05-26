Hande Erçel, babasının yanında Murat Dalkılıç sorulunca...

Hande Erçel, geçtiğimiz gün babası Kaya Erçel ile birlikte olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Seni özledim baba." notunu düşmüştü. 25 yaşındaki genç oyuncu, yurtdışından döner dönmez babasıyla hasret giderdi. Yeniköy sokaklarında objektiflere takılan baba - kıza yöneltilen sorular üzerine Hande Erçel'den, "Bugün kız kardeşimi ziyaret etmeye geldik, benimle ilgili soruları başka zaman yanıtlarım" şeklinde yanıt geldi. Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında soru sorulunca ise...

26.05.2019 12:05 - Son Güncelleme: 26.05.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





