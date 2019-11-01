Hadise yine sınırları zorladı! Tuvaletten öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla çok konuşuldu. Giydiği kıyafetler ve ilginç dansları ile adından sıkça söz ettiren Hadise, uzun bir süre 10 milyon Instagram takipçisi omasıyla gündeme gelmiş hatta Demet Akalınile yaşadığı polemik bir hayli magazin camiasını meşgul etmişti. Bu kez de açık kostümü ile tuvaletten poz veren Hadise, paylaşımına, "Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum off" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin sınırları zorlayan hareketleri...
Tüm bunlar onu yıldırmamış ve altı ay sonra bir albüm teklifi alan Hadise ayağına kadar gelen bu fırsatı geri çevirmeyip albüm için hazırlık yapmaya başlamıştır. Hadise, 2 Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzalanmasının ardından Yves Gaillard ile çalışarak ilk şarkısı "Sweat"'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'da büyük başarı gösterdi ve resmi sitelerde 19. sıraya kadar yükseldi. Arka arkaya gelen başarılarla birlikte 2005'te ikinci single'ı olan "Stir me up"'ı yayımladı. İlk klip çekimleri de bu şarkıyla beraber başlamış oldu. Şarkı ve çektiği klip sayesinde Türk basını da Hadise'yi yazmaya başladı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl satışa sunuldu.
Ardı arkası kesilmeyen başarının ardından 2005'te ilk stüdyo albümü Sweat'i yayımladı. Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıkmaya başladı. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. Eurovision için yazdığı "Düm Tek Tek" şarkısını ilk kez Trt 1 ekranlarında seslendirdi. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'na bu parçayla katılan Hadise Türkiye'yi temsil ederek 4. oldu.