Hadise yine sınırları zorladı! Tuvaletten öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Tüm bunlar onu yıldırmamış ve altı ay sonra bir albüm teklifi alan Hadise ayağına kadar gelen bu fırsatı geri çevirmeyip albüm için hazırlık yapmaya başlamıştır. Hadise, 2 Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzalanmasının ardından Yves Gaillard ile çalışarak ilk şarkısı "Sweat"'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'da büyük başarı gösterdi ve resmi sitelerde 19. sıraya kadar yükseldi. Arka arkaya gelen başarılarla birlikte 2005'te ikinci single'ı olan "Stir me up"'ı yayımladı. İlk klip çekimleri de bu şarkıyla beraber başlamış oldu. Şarkı ve çektiği klip sayesinde Türk basını da Hadise'yi yazmaya başladı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl satışa sunuldu.