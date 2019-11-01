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Adriana Lima Instagram'dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

Adriana Lima, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla çok konuşuldu. Emir Uyar ve Metin Hara ile olan ilişkisiyle magazin gündemini bir hayli meşgul eden Victoria's Secret eski meleği Adriana Lima, vampir paylaşımıyla sosyal medya gündemine oturdu. İşte kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan 38 yaşındaki süper model Adriana Lima ve diğer ünlülerin çok konuşulan paylaşımları...

01.11.2019 16:33 - Son Güncelleme: 01.11.2019 17:03
Adriana Lima Instagram'dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

Adriana Lima bu kez bir başka paylaşım ile sosyal medya gündemine oturdu. Türk erkeklerine olan hayranlığı ile bilinen 38 yaşındaki Adriana Lima, Instagram hesabından derin göğüs dekolteli paylaşımda bulundu. Siyah tulumuyla vampir pozu veren Adrian Lima'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Serenay Sarıkaya'da Dua Lipa'ya ünlülerin çok konuşulan paylaşımları...

Adriana Lima Instagram'dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

SERENAY SARIKAYA

Adriana Lima Instagram'dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

ALEYNA TİLKİ

Adriana Lima Instagram'dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

LEYLA LYDIA TUĞUTLU

Adriana Lima Instagram'dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

ADRIANA LİMA

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