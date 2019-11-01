Adriana Lima Instagram'dan öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları

Adriana Lima, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla çok konuşuldu. Emir Uyar ve Metin Hara ile olan ilişkisiyle magazin gündemini bir hayli meşgul eden Victoria's Secret eski meleği Adriana Lima, vampir paylaşımıyla sosyal medya gündemine oturdu. İşte kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan 38 yaşındaki süper model Adriana Lima ve diğer ünlülerin çok konuşulan paylaşımları...

01.11.2019 16:33 - Son Güncelleme: 01.11.2019 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





