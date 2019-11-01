Aleyna Tilki şahtı şahbaz oldu! Ünlüler Cadılar Bayramı için kılıktan kılığa girdi
Halloween, Türk ünlülerin de yakın takibinde... Ünlüler, önceki akşam bir mekanda Cadılar Bayramı partisinde özentilikte sınır aştı. İlginç kostüm ve makyajlarıyla sınırları aşan ünlüler dışında partiye katılmayan ancak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunanlar da oldu. Eğitimine Amerika'da devam eden 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftayı ailesiyle geçirdi. Annesi ve kız kardeşiyle zaman geçiren Tilki, önceki akşam Cadılar Bayramı'nı kutladı. İlginç giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'nı şeytan kostümüyle kutladı. Tilki, dün akşam yaptığı kombinde kırmızı peruk, mini kırmızı etek, file çorap, topuklu ayakkabı ve ilginç aksesuarlar kullandı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aleyna Tilki, şeytan kostümlü pozlarını "Halloween'de Aleyna Tilki oldum" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
01.11.2019 19:10
- Son Güncelleme: 01.11.2019 19:10
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aleyna Tilki, şeytan kostümlü pozlarını "Halloween'de Aleyna Tilki oldum" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri Tilki'nin fotoğrafını, "Şahtın şahbaz oldun" şeklinde eleştiri yağmuruna tuttu. İşte ünlülerin Cadılar Bayramı kostüm ve kıyafetleri...
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