Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla çok konuşuldu. Giydiği kıyafetler ve ilginç dansları ile adından sıkça söz ettiren Hadise, uzun bir süre 10 milyon Instagram takipçisi omasıyla gündeme gelmiş hatta Demet Akalın ile yaşadığı polemik bir hayli magazin camiasını meşgul etmişti. Bu kez de açık kostümü ile tuvaletten poz veren Hadise, paylaşımına, "Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum off" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin sınırları zorlayan paylaşımı...
Hadise yine sınırları zorladı! Tuvaletten öyle bir fotoğraf paylaştı ki...01.11.2019 18:46
- Hadise yine sınırları zorladı! Tuvaletten öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
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