Gupse Özay ve sevgilisi Burak Arduç şoke etti! 'Hadi canım hiç benzemiyor'
Gupse Özay sevgilisi Barış Arduç ile evlilik yolunda ilerliyor. 2014 yılından bu yana birlikte olan çiftle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. 'Barış, Gupse'ye tektaş aldı ve gizlice evlendiler' gibi bir sürü söylentiler... Uzun yıllardır ilişkilerine devam eden çifti kimileri çok yakıştırdı kimileri ise tiye aldı. Ancak ünlü çift söylenenlere aldırış etmeden mutluluklarına devam etti. Şimdilerde Beykoz'daki yeni villalarına taşınmak için gün sayan Gupse Özay ve sevgilisi Barış Arduç hayranları tarafından mercek altına alındı. İkilinin özellikle aslen nereli oldukları merak konusu oldu. Herkes Barış Arduç ve Gupse Özay'ı İzmirli sanıyordu ancak gerçek bambaşka çıktı!
Gupse Özay ve sevgilisi Barış Arduç'un nereli olduğunu merak eden hayranları gerçekle şoke oldu. Ünlü çift 2014 yılından bu yana birlikte. Kimileri gizlice evlendiklerini iddia etti, kimileri ise aslında sevgili olmadıklarını tamamen reklam olduğunu ileri sürdü. Ancak onlar ilişkilerine tam hız devam ediyor.
Uzun zamandır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç, ekim ayında 22 bin lira kira ödedikleri evlerinin mutfağından yılan çıktığı için başka bir eve taşınmıştı. O evde de sorun yaşayan aşıklar, ev almaya karar vermişti. Aldıkları villanın dekorasyonunu bir arkadaşlarına emanet eden çift, şu sıralar yeni evlerine taşınmak için gün sayıyor...
GUPSE ÖZAY KİMDİR?
Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir.
Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.