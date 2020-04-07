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Esra Erol dünyaca ünlü o şarkıcının ikizi çıktı! O isim Esra Erol'un tıpa tıp benzeri

2015 yılından bu yana atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki güzel sunucu Esra Erol, Türkiye'nin en sevdiği ve en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Ali Özbir ile gıpta edilen bir evliliği olan Esra Erol hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bu kadar popüler bir yüz olunca Esra Erol hakkında her detay merak ediliyor desek yeridir. Hakkında araştırma yapılan başarılı sunucu hakkında bu gerçeği görenler çok şaşırdı. Dünyaca ünlü o şarkıcı Esra Erol'un görsel ikizi çıktı. Hem de ne benzerlik! Görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Esra Erol olmak üzere, ünlülerin benzerlikleri.

07.04.2020 16:57 - Son Güncelleme: 07.04.2020 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





