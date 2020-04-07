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Esra Erol dünyaca ünlü o şarkıcının ikizi çıktı! O isim Esra Erol'un tıpa tıp benzeri

2015 yılından bu yana atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki güzel sunucu Esra Erol, Türkiye'nin en sevdiği ve en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Ali Özbir ile gıpta edilen bir evliliği olan Esra Erol hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bu kadar popüler bir yüz olunca Esra Erol hakkında her detay merak ediliyor desek yeridir. Hakkında araştırma yapılan başarılı sunucu hakkında bu gerçeği görenler çok şaşırdı. Dünyaca ünlü o şarkıcı Esra Erol'un görsel ikizi çıktı. Hem de ne benzerlik! Görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Esra Erol olmak üzere, ünlülerin benzerlikleri.

07.04.2020 16:57 - Son Güncelleme: 07.04.2020 17:12
Esra Erol dünyaca ünlü o şarkıcının ikizi çıktı! O isim Esra Erol'un tıpa tıp benzeri

Esra Erol'un benzeri olan o ismi görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Esra Erol olmak üzere ünlü benzerler.

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Esra Erol dünyaca ünlü o şarkıcının ikizi çıktı! O isim Esra Erol'un tıpa tıp benzeri

MEGHAN MARKLE

Kraliyet'in asi gelini olarak tanınan Meghan Markle'ın ikizi ABD'de ortaya çıktı.

Esra Erol dünyaca ünlü o şarkıcının ikizi çıktı! O isim Esra Erol'un tıpa tıp benzeri

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 2 çocuk annesi Akeisha Land, bu hafta 2 yaşındaki kızı Greyson ile bir fotoğraf paylaşarak Meghan'ın hayranlarını şok etti.

Esra Erol dünyaca ünlü o şarkıcının ikizi çıktı! O isim Esra Erol'un tıpa tıp benzeri

39 yaşındaki Akeisha Land'ın kızıyla birlikte paylaştığı bu fotoğraf 13 bin beğeni aldı ve takipçileri 13.000 beğeni aldı ve takipçileri bu benzerliğe inanamadı.

Esra Erol dünyaca ünlü o şarkıcının ikizi çıktı! O isim Esra Erol'un tıpa tıp benzeri

Akeisha, 38 yaşındaki Meghan Markle'a benzerliği yüzünden sokakta, markette, metroda düzenli olarak durdurulduğunu söyledi.

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