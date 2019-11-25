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Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia

Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Choi Jin-ri, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunmuştu. Güney Kore'den bir intihar haberi daha geldi. Kara grubunun üyesi 28 yaşındaki Goo'yu başkent Seul'deki evinde ölü buldu. Sanatçının ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, Goo'nun Mayıs ayında da intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Yaklaşık bir ay önce yine bir K-Pop müzik grubu üyesi Sulli hayatını kaybetmişti. Sulli'nin "internet üzerinden kendisini hedef alan saldırılar" nedeniyle intihar ettiğinden şüpheleniliyordu. İşte Sulli'den sonra Goo Hara'dan gelen intihar hakkında alarma geçirilmesi gereken bir iddia!

25.11.2019 14:14 - Son Güncelleme: 25.11.2019 14:25
Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia

Yonhap'ın haberine göre, polis dün Kara grubunun üyesi 28 yaşındaki Goo'yu başkent Seul'deki evinde ölü buldu. Sanatçının ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, Goo'nun mayıs ayında da intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Yaklaşık bir ay önce yine bir K-Pop müzik grubu üyesi Sulli hayatını kaybetmişti. Sulli'nin "internet üzerinden kendisini hedef alan saldırılar" nedeniyle intihar ettiğinden şüpheleniliyordu.

Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia

Goo'nun evinde ölü bulunması, K-Pop yıldızlarının üzerinde katı kurallarla oluşturulan ağır baskı ve sosyal medyada yapılan sert eleştirilere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia

Uzmanlar K-Pop grupları konusunda uyarıyor
Güney Kore'de ortaya çıkarak kısa sürede dünyanın birçok bölgesindeki gençleri etkisi altına alan K-Pop müzik grupları, tarzları, üyelerinin giyim ve imajlarının dışında kliplerinde sergiledikleri sıra dışı performansları ve sahnedeki görsel şovlarıyla büyük ilgi görüyor.

Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia

Bu gruplara yönelik Türkiye'den yükselen en büyük eleştiri, "cinsiyetsizlik olgusu yaratma" yönünde olurken, K-Pop gruplarının birçok konuda gençler ve gelecek kuşaklarda kültürel bir dezenformasyon aşılamayı amaçladığı gibi görüşler de sıkça dile getiriliyor.

Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia

Uzmanlar, K-Pop gruplarının çocuk ve gençleri negatif yönde etkileyebileceği uyarısında bulunurken, ailelere, çocuklarıyla konuşma alışkanlığını ve ilgi duydukları alanlara karşı duyarlılıklarını artırmalarını tavsiye ediyor.

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