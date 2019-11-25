Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia

Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Choi Jin-ri, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunmuştu. Güney Kore'den bir intihar haberi daha geldi. Kara grubunun üyesi 28 yaşındaki Goo'yu başkent Seul'deki evinde ölü buldu. Sanatçının ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, Goo'nun Mayıs ayında da intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Yaklaşık bir ay önce yine bir K-Pop müzik grubu üyesi Sulli hayatını kaybetmişti. Sulli'nin "internet üzerinden kendisini hedef alan saldırılar" nedeniyle intihar ettiğinden şüpheleniliyordu. İşte Sulli'den sonra Goo Hara'dan gelen intihar hakkında alarma geçirilmesi gereken bir iddia!

25.11.2019 14:14 - Son Güncelleme: 25.11.2019 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





