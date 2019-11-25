Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce böyle görmediniz! Atletli fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz... Maço, zengin, sokakların adamı, çapkın ve daha nicesi... 36 yaşındaki oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hangi karakteri canlandırdıysa altından başarıyla kalktı. Türkiye'nin kalbini çaldı. Özel hayatına dair her detay merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Yıllar öncesine gitmeye hazır mısınız? İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
25.11.2019 15:21
- Son Güncelleme: 25.11.2019 16:31
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