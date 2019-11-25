GaleriMagazin

Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce böyle görmediniz! Atletli fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz... Maço, zengin, sokakların adamı, çapkın ve daha nicesi... 36 yaşındaki oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hangi karakteri canlandırdıysa altından başarıyla kalktı. Türkiye'nin kalbini çaldı. Özel hayatına dair her detay merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Yıllar öncesine gitmeye hazır mısınız? İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

25.11.2019 15:21 - Son Güncelleme: 25.11.2019 16:31
Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce böyle görmediniz! Atletli fotoğrafı sosyal medyayaı salladı

ATTIĞI HER ADIM OLAY

36 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, her yaptığıyla çok konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce böyle görmediniz! Atletli fotoğrafı sosyal medyayaı salladı

Hayatı bu kadar merak edilen biri olunca sosyal medya özel hayatı hakkında detayları ortaya bir bir çıkarıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce böyle görmediniz! Atletli fotoğrafı sosyal medyayaı salladı

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

YASEMİN ÖZİLHAN

Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce böyle görmediniz! Atletli fotoğrafı sosyal medyayaı salladı
Kıvanç Tatlıtuğ'u daha önce böyle görmediniz! Atletli fotoğrafı sosyal medyayaı salladı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia
Güney Kore'de intiharların ardı arkası kesilmiyor! Sulli'den sonra Goo Hara'nın intiharında şoke eden iddia