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Burak Özçivit hakkındaki bu gerçeği kendi ağzıyla açıkladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Kuruluş Osman'la ekranlara yeniden dönen Burak Özçivit son günlerin en çok konuşulan ismi. Fahriye Evcen'le olan evliliği, oğlu Karan'ı kucağına alması derken, magazin gündeminin en üst sıralarında kendine yer buluyor. 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun yıllar evvel verdiği bir röportajda açıkladığı bu gerçek şaşırttı. Burak Özçivit'in soyadının nereden geldiğini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

25.11.2019 14:05 - Son Güncelleme: 25.11.2019 14:21
Burak Özçivit hakkındaki bu gerçeği kendi ağzıyla açıkladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in soyadının hikayesi duyanları şaşırttı. İşte kendi ağzından Burak Özçivit'in soyad hikayesi ve ünlülerin gerçek isimleri.

Burak Özçivit hakkındaki bu gerçeği kendi ağzıyla açıkladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

ÜNLÜLERİN GERÇEK İSİMLERİ

AHU TUĞBA - TUĞBA ÇETİN

Burak Özçivit hakkındaki bu gerçeği kendi ağzıyla açıkladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

ALİŞAN - SERKAN BURAK

Burak Özçivit hakkındaki bu gerçeği kendi ağzıyla açıkladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

ARTO - HARUTYAN DALGA

Burak Özçivit hakkındaki bu gerçeği kendi ağzıyla açıkladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

ASENA - ONUR ÇAKMAK

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