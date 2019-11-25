Burak Özçivit hakkındaki bu gerçeği kendi ağzıyla açıkladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Kuruluş Osman'la ekranlara yeniden dönen Burak Özçivit son günlerin en çok konuşulan ismi. Fahriye Evcen'le olan evliliği, oğlu Karan'ı kucağına alması derken, magazin gündeminin en üst sıralarında kendine yer buluyor. 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun yıllar evvel verdiği bir röportajda açıkladığı bu gerçek şaşırttı. Burak Özçivit'in soyadının nereden geldiğini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

25.11.2019 14:05 - Son Güncelleme: 25.11.2019 14:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





