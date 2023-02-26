Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'i görenler hayrete düştü! 'Güzellik genetik' dedirtti görenler ayırt edemedi: "İkizi mi varmış?"
Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'i görenler hayrete düştü! 'Güzellik genetik' dedirtti görenler ayırt edemedi, abla - kardeşi görenler, "İkizi mi varmış?" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde. Kardeşi Meltem Özçelik'i görenler ise şaşkına döndü. Nedeni ise abla - kardeşin birbirine olan benzerliği...
"İKİZİ Mİ VARMIŞ?"
Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'i görenler hayrete düştü! 'Güzellik genetik' dedirtti görenler ayırt edemedi.
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden itibaren bölgede olan ve depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla mücadele eden Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti.
Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" , "Ne kadar çok anneye benziyor" , "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıyor.
Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.