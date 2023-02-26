Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın erkek bebek sevinci! 1 ay önce apar topar evlenmişlerdi meğer ’hamilelik’ haberinin içyüzü bambaşkaymış!

20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çiftin nikahına dair görüntüler çok konuşuldu. Hatta apar topar evliliğin nedeninin Samar Dadgar'ın hamileliği olduğu ileri sürüldü. Kız bebek beklediği iddia edilen çiftten Dadgar ise hemileliği yalanladı.