Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın erkek bebek sevinci! 1 ay önce apar topar evlenmişlerdi meğer 'hamilelik' haberinin içyüzü bambaşkaymış!
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın erkek bebek sevinci! 1 ay önce apar topar evlenmişlerdi meğer 'hamilelik' haberinin içyüzü bambaşkaymış! 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiftle ilgili bebek bekledikleri haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamilelik iddiası günlerce konuşulurken gerçek bambaşka çıktı. İşte detaylar...
26.02.2023 15:20 - Son Güncelleme: 26.02.2023 15:26
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın erkek bebek sevinci! 1 ay önce apar topar evlenmişlerdi meğer 'hamilelik' haberinin içyüzü bambaşkaymış!
Törene, Özcan Deniz'in ailesinden yalnızca abisi Ercan Deniz katıldı. Deniz'in annesi geçen aylarda, "Ben Özcan'ın evlenmesine karşıyım" demişti.
20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çiftin nikahına dair görüntüler çok konuşuldu. Hatta apar topar evliliğin nedeninin Samar Dadgar'ın hamileliği olduğu ileri sürüldü. Kız bebek beklediği iddia edilen çiftten Dadgar ise hemileliği yalanladı.
Samar Dadgar'ın gerçekten bebek sevinci yaşadığı ancak kendisinin değil, ablasının bebek beklediği öğrenildi.